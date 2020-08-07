В «Альфа Таури» довольны итогами экспериментов с настройками

Главный гоночный инженер «Альфа Таури» Джонатан Эддолс подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при 70-летия своей команды.



«Мы приехали в Сильверстоун второй уик-энд подряд, благодаря чему могли продолжить работу над настройками, которую начали на прошлом этапе. Мы могли быть смелее с изменениями в настройках и раскрыть машину чуть больше, чем обычно по пятницам. Приехали с новыми идеями насчёт того, как выжать максимум из болида. Автомобили начали день, изучая разные направления, и показанная в первой тренировке скорость была многообещающей. Так что мы смогли отталкиваться от этого во второй сессии и внести последующие изменения.



Шины в этот уик-энд обещают стать одной из главных тем: компаунд C4 весьма агрессивный, и, похоже, нет большой разницы в квалификационном темпе между С3 и С4. Во второй тренировке вы могли видеть разнообразие стратегий по шинам. Завтрашний день обещает стать очень интересным», — приводит слова Эддолса пресс-служба «Альфа Таури».