Феттель — об отказе мотора: всё произошло совсем внезапно

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал отказ мотора в конце второй тренировки Гран-при 70-летия Формулы-1.



«Никаких предупреждений не было, всё произошло совсем внезапно. Очевидно, что произошла поломка, теперь нам нужно изучить, что случилось. Вероятно, должна пройти пара дней, пока мотор доставят в Маранелло и всё проанализируют», — приводит слова Феттеля Motorsport Week.



В беседе с пресс-службой команды немец добавил: «Мы попробовали сегодня пару вещей и были немного довольнее, чем на прошлой неделе, но мы сейчас не очень конкурентоспособны, так что нам нужно изучить данные и посмотреть, над чем мы можем поработать. На шинах «софт» машина хороша на первом круге, потом становится сложнее. Мы старались сберечь более жёсткие компаунды для гонки. Есть некоторые ключевые аспекты, в которых нам нужно постараться улучшить машину. Вероятно, это мелкие вещи, но, надеюсь, мы станем чуть более конкурентоспособными».