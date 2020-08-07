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Феттель — об отказе мотора: всё произошло совсем внезапно

Феттель — об отказе мотора: всё произошло совсем внезапно
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал отказ мотора в конце второй тренировки Гран-при 70-летия Формулы-1.

«Никаких предупреждений не было, всё произошло совсем внезапно. Очевидно, что произошла поломка, теперь нам нужно изучить, что случилось. Вероятно, должна пройти пара дней, пока мотор доставят в Маранелло и всё проанализируют», — приводит слова Феттеля Motorsport Week.

В беседе с пресс-службой команды немец добавил: «Мы попробовали сегодня пару вещей и были немного довольнее, чем на прошлой неделе, но мы сейчас не очень конкурентоспособны, так что нам нужно изучить данные и посмотреть, над чем мы можем поработать. На шинах «софт» машина хороша на первом круге, потом становится сложнее. Мы старались сберечь более жёсткие компаунды для гонки. Есть некоторые ключевые аспекты, в которых нам нужно постараться улучшить машину. Вероятно, это мелкие вещи, но, надеюсь, мы станем чуть более конкурентоспособными».

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