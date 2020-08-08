Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

В ФИА планируют строже наказывать пилотов за манёвры в зонах торможения

В ФИА планируют строже наказывать пилотов за манёвры в зонах торможения
Авто / Формула-1 0

ФИА планирует строже наказывать за такие манёвры, какие использовал Ромен Грожан на Гран-при Великобритании. Об этом сообщил пилот «Макларена» Карлос Сайнс.

«Доволен результатом обсуждения. Все в итоге признали, что подобные ситуации — одни из самых опасных, что могут случиться в гонках. Это может привести к серьёзным авариям из-за больших скоростей сближения, поскольку тот, кто позади, едет на 30 км/ч быстрее из-за открытого крыла. Мы всё обсудили, и Майкл Маси занял верную позицию, думаю, в дальнейшем за подобные ситуации будут наказывать гораздо строже. Все с ним согласились.

Кроме того, между всеми пилотами есть джентльменское соглашение, потому что все понимают, что при таких манёврах тот, кто впереди, подвергает риску и себя, и того, кто пытается его пройти. В соответствии с новыми договорённостями, Грожан получил бы наказание», — приводит слова Карлоса Сайнса The Race.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020