В ФИА планируют строже наказывать пилотов за манёвры в зонах торможения

ФИА планирует строже наказывать за такие манёвры, какие использовал Ромен Грожан на Гран-при Великобритании. Об этом сообщил пилот «Макларена» Карлос Сайнс.
«Доволен результатом обсуждения. Все в итоге признали, что подобные ситуации — одни из самых опасных, что могут случиться в гонках. Это может привести к серьёзным авариям из-за больших скоростей сближения, поскольку тот, кто позади, едет на 30 км/ч быстрее из-за открытого крыла. Мы всё обсудили, и Майкл Маси занял верную позицию, думаю, в дальнейшем за подобные ситуации будут наказывать гораздо строже. Все с ним согласились.
Кроме того, между всеми пилотами есть джентльменское соглашение, потому что все понимают, что при таких манёврах тот, кто впереди, подвергает риску и себя, и того, кто пытается его пройти. В соответствии с новыми договорённостями, Грожан получил бы наказание», — приводит слова Карлоса Сайнса The Race.
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