Цареградцев показал ливрею Badass VR-Z
Красноярский дрифтер Аркадий Цареградцев, который в новом сезоне выступает в российской дрифт-серии как представитель Сочи, показал новый проект, подготовленный к сезону RDS GP 2020 года. Вместо Nissan Skyline GT-R R34 по прозвищу BadAss, на котором пилот выступал в последние годы, построен дрифт-кар на базе купе Nissan 370Z, который дебютировал на этапе в Рязани. Машина получила название BadAss VR-Z.
Дебют нового 800-сильного спорткара состоялся на первом этапе RDS GP в Рязани, где автомобиль был показан ещё без ливреи. На второй этап серии в Нижний Новгород пилот привёз уже полностью оформленный внешне BadAss VR-Z. Дрифтер назвал представленную машину «версией 1.0», поэтому со временем на спорткаре может измениться оформление.
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