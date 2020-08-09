Вольф: однолетний контракт не говорит о неверии в Боттаса

Глава «Мерседеса» Тото Вольф уверяет, что продление контракта с Валттери Боттасом только на один год не является свидетельством неверия в способности финского спортсмена. Решение об очередном подписании краткосрочного соглашения функционер объясняет скорой сменой регламента.

«В 2022 году нас ждут изменения в регламенте. Нам нравится нынешний состав команды. Уважаем обоих пилотов, но нам нужно оставаться открытыми и гибкими и следить за тем, что происходит за пределами коллектива. Всё это не значит, что мы не верим в Валттери или Льюиса. Нам просто важно иметь варианты и следить за развитием событий на рынке пилотов», — приводит слова Вольфа Planet F1.

Претендентом на замену Боттаса в «Мерседесе» называют гонщика «Уильямса» воспитанника молодёжной программы «Мерседеса» Джорджа Расселла.