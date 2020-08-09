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Ферстаппен выиграл Гран-при 70-летия Формулы-1, Квят финишировал 10-м

Ферстаппен выиграл Гран-при 70-летия Формулы-1, Квят финишировал 10-м
Авто / Формула-1 0

На автодроме в Сильверстоуне завершилась гонка пятого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при 70-летия. Её победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который за счёт долгого стартового отрезка на шинах «хард» вмешался в борьбу пилотов «Мерседеса» и почти сразу после первого пит-стопа вышел в лидеры. Вторым финишировал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Третьим стал напарник Хэмилтона, Валттери Боттас.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал 10-м после старта с 16-й позиции, его напарник Пьер Гасли пришёл к финишу 11-м.

Формула-1. Гран-при 70-летия. Гонка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 52 круга
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +11,3
3. Валттери Боттас («Мерседес») +19,2
4. Шарль Леклер («Феррари») +29,2
5. Александер Албон («Ред Булл») +39,1
6. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +42,5
7. Нико Хюлькенберг («Рейсинг Пойнт») +55,9
8. Эстебан Окон («Рено») +64,7
9. Ландо Норрис («Макларен») +65,5
10. Даниил Квят («Альфа Таури») +69,6
11. Пьер Гасли («Альфа Таури») +70,6
12. Себастьян Феттель («Феррари») +73,3
13. Карлос Сайнс-младший («Макларен») +74,0
14. Даниэль Риккардо («Рено») +1 круг
15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
16. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
18. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
19. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг
20. Кевин Магнуссен («Хаас») — сход.

Формула-1 2020. Этап 5, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при 70-летия. Гонка (52 круга, 306.198 км)
09 августа 2020, воскресенье. 16:10 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:19:41.993
2
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+11.326
3
Валттери Боттас
Mercedes AMG F1
+19.231
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