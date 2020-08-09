Ферстаппен выиграл Гран-при 70-летия Формулы-1, Квят финишировал 10-м

На автодроме в Сильверстоуне завершилась гонка пятого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при 70-летия. Её победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который за счёт долгого стартового отрезка на шинах «хард» вмешался в борьбу пилотов «Мерседеса» и почти сразу после первого пит-стопа вышел в лидеры. Вторым финишировал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Третьим стал напарник Хэмилтона, Валттери Боттас.



Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал 10-м после старта с 16-й позиции, его напарник Пьер Гасли пришёл к финишу 11-м.



Формула-1. Гран-при 70-летия. Гонка



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 52 круга

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +11,3

3. Валттери Боттас («Мерседес») +19,2

4. Шарль Леклер («Феррари») +29,2

5. Александер Албон («Ред Булл») +39,1

6. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +42,5

7. Нико Хюлькенберг («Рейсинг Пойнт») +55,9

8. Эстебан Окон («Рено») +64,7

9. Ландо Норрис («Макларен») +65,5

10. Даниил Квят («Альфа Таури») +69,6

11. Пьер Гасли («Альфа Таури») +70,6

12. Себастьян Феттель («Феррари») +73,3

13. Карлос Сайнс-младший («Макларен») +74,0

14. Даниэль Риккардо («Рено») +1 круг

15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

16. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг

17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

18. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг

19. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг

20. Кевин Магнуссен («Хаас») — сход.