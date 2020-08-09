Хюлькенберг рассказал об ощущениях перед внеплановым пит-стопом и боли от перегрузок

Гонщик «Рейсинг Пойнт» Нико Хюлькенберг рассказал, как для него сложилась гонка Гран-при 70-летия Формулы-1, в которой после вынужденного пит-стопа ближе к финишу он стал седьмым.



«По сути мы были вынуждены перейти с „харда“. На обеих задних шинах образовались крупные пузыри. Вибрация очень быстро вышла из-под контроля — буквально за два-три круга, как ракета. Не думаю, что шины дожили бы до финиша. Жаль. Первая часть гонки прошла под контролем. Во второй я перешёл на второй комплект „харда“, и это были словно другие шины, другой компаунд. В конце они просто не работали.



Гонка была спокойной, никаких больших сражений или сейфти-каров, но я на самом деле рад этому. Рад, что было не так много всего, — мне и так оказалось как раз достаточно! К счастью, в наших машинах довольно рядом подголовник, так что я мог предоставлять шее отдых. Определённо, завтра по утру я буду чувствовать некоторую боль», — приводит слова Хюлькенберга F1i.



Немец добавил, что ситуация с его возможным участием в Гран-при Испании должна проясниться в ближайшие дни, но в теории решение вновь может быть принято поздно — например, лишь в четверг перед гонкой.