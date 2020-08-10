Лехто: Шварцман лучше Шумахера

Бывший гонщик Формулы-1 Юрки-Ярви Лехто считает, что Роберт Шварцман сейчас сильнее, чем Мик Шумахер.
«Шварцман определённо сейчас лучше. У Шумахера есть имя, но он пока не достиг того уровня, которого от него ждут люди. Шварцман определённо должен быть первым в списке», — приводит слова Юрки-Ярви Лехто Iltalehti.
Незадолго до окончания второй гонки Формулы-2 в рамках Гран-при 70-летия, Шумахер в борьбе за лидерство столкнулся с Робертом Шварцманом, и в этот момент пилотов объехал будущий победитель Юки Цунода.
После пяти этапов чемпионата Формулы-2 Роберт Шварцман занимает третью позицию в личном зачёте, имея в активе 85 очков. На счету Шварцмана две победы и один подиум. Мик Шумахер занимает седьмую позциию в чемпионате, имея в активе три подиума.
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