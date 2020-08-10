Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Лехто: Шварцман лучше Шумахера

Лехто: Шварцман лучше Шумахера
Авто / Младшие серии 0

Бывший гонщик Формулы-1 Юрки-Ярви Лехто считает, что Роберт Шварцман сейчас сильнее, чем Мик Шумахер.

«Шварцман определённо сейчас лучше. У Шумахера есть имя, но он пока не достиг того уровня, которого от него ждут люди. Шварцман определённо должен быть первым в списке», — приводит слова Юрки-Ярви Лехто Iltalehti.

Незадолго до окончания второй гонки Формулы-2 в рамках Гран-при 70-летия, Шумахер в борьбе за лидерство столкнулся с Робертом Шварцманом, и в этот момент пилотов объехал будущий победитель Юки Цунода.

После пяти этапов чемпионата Формулы-2 Роберт Шварцман занимает третью позицию в личном зачёте, имея в активе 85 очков. На счету Шварцмана две победы и один подиум. Мик Шумахер занимает седьмую позциию в чемпионате, имея в активе три подиума.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020