Смоляр — о проколе: некоторые пилоты пытаются выиграть гонку в первом повороте
Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр прокомментировал ход второй гонки второго британского этапа Формулы-3 на автодроме «Сильверстоун». На первом же круге россиянину прокололи заднее колесо, однако после визита в боксы он совершил много обгонов и финишировал 15-м.
«Некоторые пилоты пытаются выиграть гонку в первом повороте, и, к сожалению, из-за этого мне порезали заднее колесо. Я развернулся и опустился на 30-е место. Проехал весь круг с проколотым колесом и заехал в боксы. Всё-таки удалось вернуться на трассу и догнать машину безопасности. И отыграв 15 позиций, к финишу я был уже на 15-й позиции. Очень жаль, ведь с моим темпом можно было уверенно заезжать в первую десятку», — написал Смоляр в своём «инстаграме».
- 10 августа 2020
-
10:59
-
10:43
-
10:36
-
10:21
-
10:17
-
10:11
-
09:48
-
09:16
-
08:54
-
00:53
-
00:27
- 9 августа 2020
-
23:38
-
22:39
-
22:30
-
22:14
-
21:51
-
21:38
-
21:22
-
20:54
-
20:01
-
19:58
-
19:55
-
19:52
-
19:50
-
19:46
-
19:35
-
19:30
-
19:19
-
19:05
-
19:00
-
18:45
-
18:39
-
18:35
-
18:21
-
18:18
Партнерский контент