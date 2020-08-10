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Смоляр — о проколе: некоторые пилоты пытаются выиграть гонку в первом повороте

Смоляр — о проколе: некоторые пилоты пытаются выиграть гонку в первом повороте
Авто / Младшие серии 0

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр прокомментировал ход второй гонки второго британского этапа Формулы-3 на автодроме «Сильверстоун». На первом же круге россиянину прокололи заднее колесо, однако после визита в боксы он совершил много обгонов и финишировал 15-м.

«Некоторые пилоты пытаются выиграть гонку в первом повороте, и, к сожалению, из-за этого мне порезали заднее колесо. Я развернулся и опустился на 30-е место. Проехал весь круг с проколотым колесом и заехал в боксы. Всё-таки удалось вернуться на трассу и догнать машину безопасности. И отыграв 15 позиций, к финишу я был уже на 15-й позиции. Очень жаль, ведь с моим темпом можно было уверенно заезжать в первую десятку», — написал Смоляр в своём «инстаграме».

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