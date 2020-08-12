В «Уильямсе» не будут подавать апелляцию по делу «Рейсинг Пойнт»

Пресс-служба «Уильямса» опубликовала заявление, в котором сообщила, что руководство команды приняло решение не подавать протест на решения ФИА по делу «Рейсинг Пойнт».

«После тщательного анализа ситуации команда «Уильямс» не будет подавать официальную апелляцию. Мы считаем, что решение ФИА о запрете массового копирования болидов с 2021 года решает нашу главную проблему. Оно подтверждает роль и значимость конструкторов в нашем спорте, что является фундаментальным элементом ДНК Формулы-1 и основных убеждений и принципов «Уильямса», — говорится в заявлении команды из Гроува.



Напомним, в канун Гран-при 70-летия руководство ФИА частично удовлетворило протест, поданный «Рено». На «Рейсинг Пойнт» наложили штраф — 15 очков и 400 тыс. евро за использование тормозных воздуховодов, по факту спроектированных инженерами «Мерседеса».



Протест на это решение намеревались подавать в «Феррари», «Макларене», «Рено» и «Уильямсе». Итальянская команда уже обратилась с официальной жалобой на вердикт ФИА.