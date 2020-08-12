Перес: надеюсь вернуться за руль уже в эти выходные

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес выразил надежду, что он сможет вернуться за руль на Гран-при Испании.



«Я чувствую поддержку от испанских болельщиков, потому что мы говорим с ними на одном языке. Это здорово мотивирует. Жаль, что гонка в Испании пройдёт при пустых трибунах, но, надеюсь, что болельщики смогут получить удовольствие дома, когда будут следить за событиями гонки по телевизору.



Мне очень повезло, что симптомы заболевания коронавирусом были слабовыраженными. Я смог продолжить тренировки, чтобы быть готовым вернуться за руль. А ещё, я рад, что со мной был мой планшет, так что я не скучал. Конечно, мне не хватало гонок, наблюдать за заездами со стороны было очень тяжело. Мне хочется поскорее вернуться за руль, надеюсь, что это случиться уже в предстоящие выходные», — приводит слова Серхио Переса пресс-служба команды.