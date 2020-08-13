У Серхио Переса отрицательный тест на коронавирус, он выступит на Гран-при Испании

Пресс-служба «Рейсинг Пойнт» сообщила, что последний тест на коронавирус у мексиканского пилота команды Серхио Переса показал отрицательный результат. Таким образом, гонщик, пропустивший два последних этапа, сможет принять участие в Гран-при Испании.
«Мы рады поделиться новостью о том, что тест Серхио Переса на COVID-19 отрицательный. Международная автомобильная федерация подтвердила, что Чеко может вернуться в паддок. Он будет выступать за команду на Гран-при Испании в эти выходные», — говорится в заявлении «Рейсинг Пойнт», опубликованном в «Твиттере».
Напомним, тест на коронавирус у Переса показал положительный результат после того, как пилот слетал домой в Мексику после Гран-при Венгрии. Серхио поместили на карантин, а на последних двух этапах на «Сильверстоуне» его заменял Нико Хюлькенберг.
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