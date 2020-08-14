«Рено» не позволит выступить Алонсо в гонке «500 миль Индианаполиса» в 2021 году
Глава «Рено» Сириль Абитебуль заявил, что не позволит выступить двукратному чемпиону мира Фернандо Алонсо на гонке чемпионата IndyCar «500 миль Иниданаполиса» в 2021 году.
«Это очень простой ответ. Вообще-то я уже сейчас с придыханием жду, когда он покинет болид IndyCar на следующей неделе. Могу сказать вам, что, когда он будет с нами, это будет надолго и это хорошо. Никаких отвлекающих факторов», — приводит слова Абитебуля Racer.
Напомним, в 2021 году Фернандо Алонсо возобновит карьеру в Формуле-1 и будет выступать в «Рено». Там он заменит Даниэля Риккардо, который недавно подписал контракт с «Маклареном». Алонсо выступит в гонке «500 миль Индианаполиса» в 2020 году. В случае победы он станет обладателем так называемой «Тройной короны».
- 14 августа 2020
-
23:56
-
22:44
-
21:50
-
21:21
-
21:07
-
20:45
-
20:18
-
19:32
-
19:20
-
19:11
-
18:57
-
18:55
-
18:46
-
18:16
-
17:36
-
16:47
-
16:15
-
15:10
-
13:39
-
09:16
-
09:00
-
09:00
-
01:44
-
01:00
- 13 августа 2020
-
23:55
-
22:36
-
21:21
-
20:55
-
19:54
-
18:57
-
17:22
-
16:57
-
16:36
-
14:22
-
12:42
Партнерский контент