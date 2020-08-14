«Рено» не позволит выступить Алонсо в гонке «500 миль Индианаполиса» в 2021 году

Глава «Рено» Сириль Абитебуль заявил, что не позволит выступить двукратному чемпиону мира Фернандо Алонсо на гонке чемпионата IndyCar «500 миль Иниданаполиса» в 2021 году.

«Это очень простой ответ. Вообще-то я уже сейчас с придыханием жду, когда он покинет болид IndyCar на следующей неделе. Могу сказать вам, что, когда он будет с нами, это будет надолго и это хорошо. Никаких отвлекающих факторов», — приводит слова Абитебуля Racer.

Напомним, в 2021 году Фернандо Алонсо возобновит карьеру в Формуле-1 и будет выступать в «Рено». Там он заменит Даниэля Риккардо, который недавно подписал контракт с «Маклареном». Алонсо выступит в гонке «500 миль Индианаполиса» в 2020 году. В случае победы он станет обладателем так называемой «Тройной короны».