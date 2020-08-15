«Феррари» может заменить Феттеля на Хюлькенберга или Райкконена уже на Гран-при Бельгии

Команда Формулы-1 «Феррари» рассматривает возможность замены четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля ещё до конца сезона, сообщает AUTOBILD. По информации источника, в команде недовольны слабыми результатами немецкого гонщика и рассматривают варианты замены уже после Гран-при Испании, если у Феттеля снова возникнут проблемы в ходе Гран-при.



В качестве кандидатов на замену Феттелю называют Кими Райкконена, выступающего в «Альфа Ромео», и Нико Хюлькенберга, заменявшего Серхио Переса в составе «Рейсинг Пойнт» на двух гонках в Сильверстоуне в нынешнем сезоне.



Напомним, Себастьян Феттель занимает 13-е место в общем зачёте чемпионата, набрав 10 очков. У его напарника Шарля Леклера — 45, что позволяет монегаску занимать четвёртое место.