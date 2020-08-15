Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Ферстаппен попросил не сравнивать его с Шумахером

Ферстаппен попросил не сравнивать его с Шумахером
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил Россу Брауну на сравнение с семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером. Напомним, после победы нидерландского гонщика на Гран-при 70-летия спортивный директор Формулы-1 Росс Браун похвалил Ферстаппена и сравнил молодого гонщика из Нидерландов с семикратным чемпионом Михаэлем Шумахером.

«Очень приятно слышать такие слова. Конечно, иногда сравнения неизбежны и вполне уместны. Но, в любом случае, не люблю сравнивать себя с кем-либо. Я другой пилот и просто хочу быть собой», — приводит слова Макса Ферстаппена CNN.

После пяти этапов чемпионата мира Макс Ферстаппен занимает вторую позицию в личном зачёте, 30 очков уступая лидеру, гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020