Ферстаппен попросил не сравнивать его с Шумахером

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил Россу Брауну на сравнение с семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером. Напомним, после победы нидерландского гонщика на Гран-при 70-летия спортивный директор Формулы-1 Росс Браун похвалил Ферстаппена и сравнил молодого гонщика из Нидерландов с семикратным чемпионом Михаэлем Шумахером.



«Очень приятно слышать такие слова. Конечно, иногда сравнения неизбежны и вполне уместны. Но, в любом случае, не люблю сравнивать себя с кем-либо. Я другой пилот и просто хочу быть собой», — приводит слова Макса Ферстаппена CNN.



После пяти этапов чемпионата мира Макс Ферстаппен занимает вторую позицию в личном зачёте, 30 очков уступая лидеру, гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.