Льюис Хэмилтон: машины «Ред Булл» очень быстры

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал победу в квалификации Гран-при Испании, отметив, что соперники из «Ред Булл» на автодроме «Каталунья» также продемонстрировали высокую скорость.

«Физически проводить квалификацию было нелегко. Это быстрейшие машины за все годы выступлений на этой трассе, так что в теле чувствовалось достаточно сильное напряжение. Просто пытался правильно работать с шинами на круге. Первая попытка оказалась достойной, и мы, к счастью, сделали свою работу. Вчера работал с командой до десяти вечера и просто пытался понять, какие детали нам под силу улучшить к гонке. Машины „Ред Булл“ очень быстры», — приводит слова британца Sky Sports.

Напомним, второе место в квалификации досталось напарнику Хэмилтона Валттери Боттасу, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на «Ред Булл».