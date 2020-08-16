Другович выиграл вторую гонку Ф-2 в Испании, Мазепин — 6-й, Шварцман — 13-й

Бразильский гонщик Фелипе Другович одержал победу в стринтерской гонке Формулы-2. На старте Другович обогнал Луку Гьотто и сразу же оторвался от итальянца. Гьотто сумел отбиться от атак Каллума Айлотта и сохранить второе место, в то время как сам британец начал терять скорость и в итоге откатился на девятую позицию. Однако Кристан Лундгор получил штраф в пять секунд за то, что обогнал Айлотта после заезда на обочину, что вернуло Каллуму восьмую позицию.



Лучшим из россиян стал Никита Мазепин, финишировавший шестым после старта с 13-го места. Роберт Шварцман из-за повышенного износа шин потерял место в очковой зоне и затем провёл пит-стоп. Артём Маркелов финишировал 16-м.



Формула-2. Барселона. Второе место



1. Фелипе Другович — 26 кругов

2. Лука Гьотто — +9,5

3. Мик Шумахер — +10,9

4. Юки Цунода — +14,9

5. Нобухару Мацусита — +19,9

6. Никита Мазепин — +23,2

7. Педро Пике — +24,5

8. Каллум Айлотт — +29,7

9. Луи Делетраз — +31,9…

10. Дэниел Тиктум — +32,1

11. Кристиан Лундгор — +34,1

12. Рой Ниссани — +34,8

13. Роберт Шварцман — +41,2

14. Чжоу Гуаньюй — +41,9

15. Маркус Армстронг — +43,4

16. Артём Маркелов — +45,6.