Другович выиграл вторую гонку Ф-2 в Испании, Мазепин — 6-й, Шварцман — 13-й

Бразильский гонщик Фелипе Другович одержал победу в стринтерской гонке Формулы-2. На старте Другович обогнал Луку Гьотто и сразу же оторвался от итальянца. Гьотто сумел отбиться от атак Каллума Айлотта и сохранить второе место, в то время как сам британец начал терять скорость и в итоге откатился на девятую позицию. Однако Кристан Лундгор получил штраф в пять секунд за то, что обогнал Айлотта после заезда на обочину, что вернуло Каллуму восьмую позицию.
Лучшим из россиян стал Никита Мазепин, финишировавший шестым после старта с 13-го места. Роберт Шварцман из-за повышенного износа шин потерял место в очковой зоне и затем провёл пит-стоп. Артём Маркелов финишировал 16-м.
Формула-2. Барселона. Второе место
1. Фелипе Другович — 26 кругов
2. Лука Гьотто — +9,5
3. Мик Шумахер — +10,9
4. Юки Цунода — +14,9
5. Нобухару Мацусита — +19,9
6. Никита Мазепин — +23,2
7. Педро Пике — +24,5
8. Каллум Айлотт — +29,7
9. Луи Делетраз — +31,9…
10. Дэниел Тиктум — +32,1
11. Кристиан Лундгор — +34,1
12. Рой Ниссани — +34,8
13. Роберт Шварцман — +41,2
14. Чжоу Гуаньюй — +41,9
15. Маркус Армстронг — +43,4
16. Артём Маркелов — +45,6.
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