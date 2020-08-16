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Другович выиграл вторую гонку Ф-2 в Испании, Мазепин — 6-й, Шварцман — 13-й

Другович выиграл вторую гонку Ф-2 в Испании, Мазепин — 6-й, Шварцман — 13-й
Авто / Младшие серии 0

Бразильский гонщик Фелипе Другович одержал победу в стринтерской гонке Формулы-2. На старте Другович обогнал Луку Гьотто и сразу же оторвался от итальянца. Гьотто сумел отбиться от атак Каллума Айлотта и сохранить второе место, в то время как сам британец начал терять скорость и в итоге откатился на девятую позицию. Однако Кристан Лундгор получил штраф в пять секунд за то, что обогнал Айлотта после заезда на обочину, что вернуло Каллуму восьмую позицию.

Лучшим из россиян стал Никита Мазепин, финишировавший шестым после старта с 13-го места. Роберт Шварцман из-за повышенного износа шин потерял место в очковой зоне и затем провёл пит-стоп. Артём Маркелов финишировал 16-м.

Формула-2. Барселона. Второе место

1. Фелипе Другович — 26 кругов
2. Лука Гьотто — +9,5
3. Мик Шумахер — +10,9
4. Юки Цунода — +14,9
5. Нобухару Мацусита — +19,9
6. Никита Мазепин — +23,2
7. Педро Пике — +24,5
8. Каллум Айлотт — +29,7
9. Луи Делетраз — +31,9…
10. Дэниел Тиктум — +32,1
11. Кристиан Лундгор — +34,1
12. Рой Ниссани — +34,8
13. Роберт Шварцман — +41,2
14. Чжоу Гуаньюй — +41,9
15. Маркус Армстронг — +43,4
16. Артём Маркелов — +45,6.

Формула-2 2020. Этап 6, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Гонка 2 (26 кругов)
16 августа 2020, воскресенье. 12:10 МСК
Окончено
1
Фелипе Другович
MP Motorsport
41:55.669
2
Лука Гьотто
Hitech Grand Prix
+9.536
3
Мик Шумахер
Prema Racing
+10.956
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