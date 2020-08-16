Квят: мне не было так комфортно в машине, как обычно по воскресеньям
Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал финиш на 12-м месте в гонке Гран-при Испании Формулы-1.
«Не могу сказать, что эта гонка меня удовлетворила: она была довольно разочаровывающей. Мне не было так комфортно в машине, как обычно по воскресеньям. Нам ещё нужно изучить детали и попробовать понять почему. Возможно, наш болид неоптимально расходовал резину. Я был доволен стартом, были приятные сражения с „Феррари“ и Риккардо, так что я думал, что сегодня могу добиться большего и финишировать выше. Думаю, есть несколько выводов, которые мы можем извлечь для себя после этого уик-энда, после чего мы должны быть способны хорошо выступить в следующих гонках», — приводит слова Квята пресс-служба «Альфа Таури».
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