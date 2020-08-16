Гасли: мы должны быть довольны результатом

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился мнением о гонке Гран-при Испании, которую он закончил на девятой позиции.



«Это была отличная гонка, я рад, что заработал два очка для команды в эти выходные. У нас был хороший старт, и мне удалось обойти Шарля и Ландо в первом повороте, что позволило мне выйти на восьмую позицию. На втором отрезке мы держались позади соперников в зоне DRS, что не позволило нам использовать в полной мере преимущество шин, что было немного досадно. Тем не менее из гонки в Барселоне можно извлечь много положительных моментов. Трасса требует наличия определённых характеристик болида, так что приятно было находиться в одной группе с „Макларенами“ на протяжении большей части гонки. Сегодня мы должны быть довольны результатом, и теперь нам нужно сосредоточиться на гонке в Бельгии», — приводит слова Гасли официальный сайт команды.