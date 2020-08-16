Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Гасли: мы должны быть довольны результатом

Гасли: мы должны быть довольны результатом
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился мнением о гонке Гран-при Испании, которую он закончил на девятой позиции.

«Это была отличная гонка, я рад, что заработал два очка для команды в эти выходные. У нас был хороший старт, и мне удалось обойти Шарля и Ландо в первом повороте, что позволило мне выйти на восьмую позицию. На втором отрезке мы держались позади соперников в зоне DRS, что не позволило нам использовать в полной мере преимущество шин, что было немного досадно. Тем не менее из гонки в Барселоне можно извлечь много положительных моментов. Трасса требует наличия определённых характеристик болида, так что приятно было находиться в одной группе с „Макларенами“ на протяжении большей части гонки. Сегодня мы должны быть довольны результатом, и теперь нам нужно сосредоточиться на гонке в Бельгии», — приводит слова Гасли официальный сайт команды.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020