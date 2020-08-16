Албон: я недоволен своей гонкой, был своего рода подсадной уткой

Гонщик «Ред Булл» Александер Албон прокомментировал финиш на восьмом месте в гонке Гран-при Испании.
«Это был сложный день, я недоволен своей гонкой. Было очень сложно, у меня просто не было сцепления на любом из компаундов шин. На каждом отрезке я берёг шины, но после шести или семи кругов у меня просто не было сцепления. Это было разочаровывающе — противоположность Сильверстоуну неделю назад. Не важно, что мы делали: у нас просто сохранялись проблемы с тем, чтобы сохранить шины „живыми“. В этом году такой проблемы не было, так что нам нужно изучить данные и определить причины, потому что сейчас у нас только вопросы.
Больше всего проблем у меня было на третьем секторе, я не мог оставаться рядом с машинами впереди, не мог атаковать и был своего рода подсадной уткой. Теперь нам нужно понять, почему сегодня всё так отличалось от гонки в прошлый уик-энд, чтобы мы смогли стать сильнее и прибавить к Спа», — приводит слова Албона пресс-служба «Ред Булл».
- 16 августа 2020
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