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Албон: я недоволен своей гонкой, был своего рода подсадной уткой

Албон: я недоволен своей гонкой, был своего рода подсадной уткой
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Ред Булл» Александер Албон прокомментировал финиш на восьмом месте в гонке Гран-при Испании.

«Это был сложный день, я недоволен своей гонкой. Было очень сложно, у меня просто не было сцепления на любом из компаундов шин. На каждом отрезке я берёг шины, но после шести или семи кругов у меня просто не было сцепления. Это было разочаровывающе — противоположность Сильверстоуну неделю назад. Не важно, что мы делали: у нас просто сохранялись проблемы с тем, чтобы сохранить шины „живыми“. В этом году такой проблемы не было, так что нам нужно изучить данные и определить причины, потому что сейчас у нас только вопросы.

Больше всего проблем у меня было на третьем секторе, я не мог оставаться рядом с машинами впереди, не мог атаковать и был своего рода подсадной уткой. Теперь нам нужно понять, почему сегодня всё так отличалось от гонки в прошлый уик-энд, чтобы мы смогли стать сильнее и прибавить к Спа», — приводит слова Албона пресс-служба «Ред Булл».

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