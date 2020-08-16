Морбиделли назвал Зарко «полукиллером» после страшной аварии на Гран-при Австрии

Итальянский гонщик Франко Морбиделли остался очень недоволен действиями француза Жонна Зарко перед их опасной аварией в гонке Гран-при Австрии MotoGP. Француз перед зоной торможения сместился правее, после чего Морбиделли задел его мотоцикл. Неуправляемые байки уже без гонщиков чуть не врезались в мотоциклы Маверика Виньялеса и Валентино Росси.



«Он наполовину киллер. Я в порядке, но это было очень опасно. Для него и меня, но также для Росси и Виньялеса, которые видели, как байк пронёсся у них перед головами на скорости 280 км/ч.



Увы, но я не мог ничего сделать. В момент, когда я начал тормозить, Зарко изменил траекторию — вероятно, чтобы защитить свою позицию. Когда он поехал наружу, меня засосало в слипстрим. Тормозить вот так, на скорости 300 км/ч, означает, что ты не очень любишь тех, кто гоняется с тобой», — приводит слова Морбиделли Speedcafe.

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