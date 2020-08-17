Леклер перед сходом проехал два круга без ремней безопасности

Пилот «Феррари» Шарль Леклер пилотировал два круга без ремней безопасности, после того, как на его болиде возникла проблема.



«Машина просто выключилась. В итоге мои задние колёса были полностью заблокированы. Я не знаю, что случилось, команда тоже не знает, что произошло. Нам нужно изучить этот момент. Я попытался запустить двигатель после того, как возникла проблема, но он не запускался. Поэтому я снял ремень безопасности и собирался выйти из болида. В этот момент меня попросили попробовать запустить машину ещё раз и всё включилось. Но у меня не было ремней безопасности, так что мне пришлось становиться в боксах», — приводит слова Леклера RaceFans.



«Я почти уверен, что никому не понравится, если я буду пилотировать без ремней безопасности», — сообщил по радио Леклер на втором круге после проблемы.