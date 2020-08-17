Поникший Льюис Хэмилтон после победы в гонке. Лучшие фото Гран-при Испании

Вчера, 16 августа, на автодроме в Барселоне завершилась гонка шестого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Испании. Победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым приехал к финишу гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третье место занял напарник Хэмилтона Валттери Боттас. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал 12-м, получив в ходе гонки штраф за игнорирование синих флагов.

Титул Хэмилтона всё ближе: в Испании вынес конкурентов без шансов. Квят схватил штраф Тактика не помогла «Ред Булл», а Даниил Квят снова без очков — 12-е место.

Формула-1. Гран-при Испании. Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 66 кругов

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +24,177

3. Валттери Боттас («Мерседес») +44,752

4. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1 круг

5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1 круг

6. Карлос Сайнс-младший («Макларен») +1 круг

7. Себастьян Феттель («Феррари») +1 круг

8. Александер Албон («Ред Булл») +1 круг

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг

10. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг

Лучшие кадры с Гран-при Испании — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов мировых изданий.