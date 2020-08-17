Поникший Льюис Хэмилтон после победы в гонке. Лучшие фото Гран-при Испании

Вчера, 16 августа, на автодроме в Барселоне завершилась гонка шестого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Испании. Победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым приехал к финишу гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третье место занял напарник Хэмилтона Валттери Боттас. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал 12-м, получив в ходе гонки штраф за игнорирование синих флагов.
Формула-1. Гран-при Испании. Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 66 кругов
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +24,177
3. Валттери Боттас («Мерседес») +44,752
4. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1 круг
5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1 круг
6. Карлос Сайнс-младший («Макларен») +1 круг
7. Себастьян Феттель («Феррари») +1 круг
8. Александер Албон («Ред Булл») +1 круг
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг
10. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг
Лучшие кадры с Гран-при Испании — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов мировых изданий.
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