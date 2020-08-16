Титул Хэмилтона всё ближе: в Испании вынес конкурентов без шансов. Квят схватил штраф

Старт: Боттас проигрывает и контратакует

На старте два «Мерседеса» синхронно сорвались со своих позиций, но если Хэмилтону удался уверенный разгон, то Боттас набирал скорость чуть медленнее и из первого поворота вышел лишь четвёртым — позади Ферстаппена и Стролла. Серхио Перес тоже начал не слишком удачно — Чеко откатился на пятую позицию, шестое и седьмое места сохранили Албон и Сайнс, Гасли прорвался на восьмое, а Леклер застрял позади француза на девятой позиции.

Даниил Квят на старте пропустил Даниэля Риккардо, но отыгрался на втором круге, вернув себе 12-ю позицию.



Хэмилтон с первых же кругов бросился атаковать, чтобы создать задел от Ферстаппена, но Макс удержался в районе полутора секунд позади лидера. Стролл тем временем сдерживал Боттаса, и к пятому кругу, когда Валттери смог пройти «Рейсинг Пойнт» и выйти на третью позицию, напарнику финн уступал уже 3,7 секунды.

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Хэмилтон отрывается

На 10-м круге Хэмилтон неожиданно взвинтил темп и проходил круги с рекордами гонки. К 11-му кругу Льюис оторвался от Ферстаппена на 2,5 секунды, к 17-му кругу разрыв достиг пяти секунд, а после 20 кругов лидер «Ред Булл» отставал от британца на 7,6 секунды. «В седьмом повороте всё ужасно, с шинами проблемы», — сказал Макс команде, и на 21-м круге свернул в боксы.



Хэмилтон и Боттас, которых разделяли около 12 секунд, синхронно поехали на пит-стоп в конце 22-го круга. У Льюиса возникла небольшая заминка с задним левым колесом, но он сохранил первую позицию, хотя отрыв от Ферстаппена сократился до пяти секунд. Боттас выехал с пит-лейна третьим — в тех же пяти секундах позади Макса.



Ферстаппен рассчитывал, что на «медиуме» сможет дать бой Хэмилтону, но лишь понемногу сокращал отрыв от лидера, а вот Боттас приближался к гонщику «Ред Булл» гораздо быстрее и отыграл порядка двух с половиной секунд. Правда, подтянуться ещё ближе уже не удавалось — через пять кругов темп первой тройки более или менее выровнялся.

Первые пит-стопы завершились на 36-м круге — дольше всех держались гонщики «Рено», явно нацелившиеся пройти дистанцию с одной остановкой. Первая тройка к этому моменту оторвалась на 48 секунд от остального пелотона. На четвёртой и пятой позициях по-прежнему шли Стролл и Перес, Карлос Сайнс, несмотря на более позднюю остановку, опередил Алекса Албона в борьбе за шестое место, Гасли закрепился на седьмой строчке, а позади него расположились Норрис и Леклер.

На 36-м круге в финальной эске Шарля неожиданно развернуло — во время удара о бордюр на «Феррари» отключилась электрика, и машину бросило поперёк трассы. Монегаску удалось продолжить движение, но вскоре он свернул в боксы и сошёл с дистанции. Его 10-ю позицию позади Ландо Норриса унаследовал Даниил Квят.

Вторые пит-стопы для лидеров

Вторые пит-стопы начались на 39-м круге: сначала за новым комплектом резины отправился Албон, а двумя кругами позже — Макс Ферстаппен. Голландец взял второй подряд комплект «медиума» и вернулся на трассу третьим, выпустив на второе место Боттаса. Валттери тут же взвинтил темп и на прошедшем 19 кругов комплекте поставил рекорд гонки, но долго поддерживать такую скорость не мог, и вскоре Макс на свежих шинах начал понемногу подтягиваться к финну.



Одновременно с Максом в боксы отправился Сайнс — Карлос вновь выехал с пит-лейна впереди Албона и удержался впереди, отбив на холодных шинах атаки «Ред Булл».



Даниил Квят совершил второй пит-стоп на 46-м круге. Россиянин вновь получил «медиум» и вернулся на трассу 12-м — в трёх секундах позади шедшего с одним пит-стопом Риккардо.

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Валттери Боттас поехал на вторую остановку на 48-м круге — и финн, в отличие от большинства, на финальный отрезок взял комплект «софта». На трассу Боттас вернулся третьим — в семи секундах позади Ферстаппена, но на более мягкой резине.



В конце 50-го круга в боксы свернул Хэмилтон — британцу не понравилось решение перейти на самые мягкие шины, и в итоге ему поставили «медиум». Льюис сохранил лидерство, но отрыв от Ферстаппена сократился до десяти секунд. Боттас по-прежнему шёл в семи секундах позади Макса.



Четвёртым позади трио лидеров расположился Серхио Перес, не поехавший на второй пит-стоп, но за 12 кругов до финиша судьи объявили о штрафе Чеко за игнорирование синих флагов. В то же время на пятой строчке — в тех самых пяти секундах — расположился Себастьян Феттель.



В «Феррари» тоже рискнули поехать до финиша с одним пит-стопом — после второй остановки у немца бы не было ни малейших шансов на финиш в топ-10, но Себ не только не догнал Переса, но и пропустил Лэнса Стролла с Карлосом Сайнсом.

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Штраф Квяту

В стане лидеров борьбы под финиш не получилось. Льюис Хэмилтон с отрывом свыше 20 секунд завоевал свою 88-ю победу в Формуле-1 и пятую — в Барселоне. Вторым финишировал Макс Ферстаппен — и это уже пятый подряд подиум голландца, а Валттери Боттас занял третье место и на мягких шинах в концовке завоевал бонус за быстрейший круг.

Четвёртым в итоге классифицирован Лэнс Стролл — канадец финишировал в двух секундах позади Переса и после штрафа напарника отобрал у него позицию. Шестым финишировал Карлос Сайнс, Себастьян Феттель с одним пит-стопом удержался седьмым, восьмое место занял Алекс Албон, девятым стал Пьер Гасли, а на 10-й строчке расположился Ландо Норрис.



Даниил Квят под конец дистанции получил два штрафа за игнорирование жёлтых флагов, но сохранил 12-ю позицию, на которой финишировал.



В общем зачёте по-прежнему лидирует Льюис Хэмилтон. Макс Ферстаппен проигрывает британцу 37 очков, Боттас — в 43 баллах позади. Четвёртую строчку по-прежнему занимает Шарль Леклер, а пятое место делят Алекс Албон и Лэнс Стролл. Квят по-прежнему на 16-м месте.



В Кубке конструкторов лидируют «Мерседес» и «Ред Булл». На третье место поднимается «Рейсинг Пойнт», но «Макларен» уступает команде Стролла один балл, а «Феррари» — два.



Следующий этап — Гран-при Бельгии — пройдёт на трассе «Спа-Франкошан» 28-30 августа.