Расселл — о Формуле-2: борьба за титул должна пойти между Шварцманом и Айлоттом

Чемпион Формулы-2 2018 года Джордж Расселл дал свой прогноз на исход сезона-2020 в главной молодёжной гоночной серии мира.



«В этом году я плотно слежу за Формулой-2. Я был очень впечатлён Друговичем в воскресенье с утра. Я не знаю его хорошо, не знаю, как развивалась его карьера.



Думаю, борьба за титул должна пойти между Шварцманом и Айлоттом. И я думаю, что Мазепин сейчас выступает на удивление хорошо. Ему очень не повезло в субботу со штрафом. Я думаю, это было жестковато, он должен был финишировать третьим. В воскресенье он поднялся с 14-го места где-то на шестое и был одним из быстрейших на трассе. Думаю, он обещает стать пилотом, который преподнесёт сюрприз на поздней стадии сезона. В целом борьба обещает быть плотной, но я думаю, что выиграет Айлотт», — приводит слова Расселла RaceFans.