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Грожан: возможно, это была худшая машина, которой я управлял в своей жизни

Грожан: возможно, это была худшая машина, которой я управлял в своей жизни
Авто / Формула-1 0

Французский гонщик «Хааса» Ромен Грожан рассказал о своих негативных впечатлениях от воскресной гонки Гран-при Испании Формулы-1.

«Это был ад. Честно, машина была неуправляемой. Одна их худших гонок в моей жизни. Это было ужасно — машина была просто нигде с первого момента, когда я повернул руль. Не знаю, что произошло между пятницей и воскресеньем, но это была уже не та же самая машина Формулы-1. Возможно, это была худшая машина, которой я управлял в своей жизни», — заявил Грожан в интервью L’Equipe.

Заявление француза попросили прокомментировать руководителя «Хааса» Гюнтера Штайнера: «Я не комментирую слова, которые произносят каждый день — про лучшую машину, худшую… Я привык к подобным сильным высказываниям со стороны своих пилотов. Да, эти слова нам не помогают, но я переживу. Что действительно важно, так это проанализировать, почему от такой сильной формы в пятницу мы сделали переход к проблемам в воскресенье. Мы потеряли две секунды на круге, что очень странно».

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