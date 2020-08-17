Грожан: возможно, это была худшая машина, которой я управлял в своей жизни

Французский гонщик «Хааса» Ромен Грожан рассказал о своих негативных впечатлениях от воскресной гонки Гран-при Испании Формулы-1.



«Это был ад. Честно, машина была неуправляемой. Одна их худших гонок в моей жизни. Это было ужасно — машина была просто нигде с первого момента, когда я повернул руль. Не знаю, что произошло между пятницей и воскресеньем, но это была уже не та же самая машина Формулы-1. Возможно, это была худшая машина, которой я управлял в своей жизни», — заявил Грожан в интервью L’Equipe.



Заявление француза попросили прокомментировать руководителя «Хааса» Гюнтера Штайнера: «Я не комментирую слова, которые произносят каждый день — про лучшую машину, худшую… Я привык к подобным сильным высказываниям со стороны своих пилотов. Да, эти слова нам не помогают, но я переживу. Что действительно важно, так это проанализировать, почему от такой сильной формы в пятницу мы сделали переход к проблемам в воскресенье. Мы потеряли две секунды на круге, что очень странно».