Формула-1 определила быстрейшего пилота с помощью облачных вычислений

В честь празднования 70-летия Формулы-1 руководство чемпионата приняло решение порадовать болельщиков новой аналитикой. В рамках этого проекта уже была запущена модернизированная телевизионная графика. Теперь же Ф-1 совместно с Amazon Web Services приступила к реализации второй фазы. С помощью облачных вычислений впервые в истории будет создан объединённый рейтинг скорости пилотов.



Рейтинг будет вестись с 1983 года. В его основе учитываются все квалификационные сессии, однако исключаются случайные результаты, вызванные погодой и другими факторами.

В рейтинге учитываются внутрикомандные противостояния гонщиков, после чего выстраивается сложная сетка сравнений скорости. Алгоритм отдельно выделяет пилотов, которые доминировали во внутрикомандных противостояниях или сильно смотрелись против не менее сильных напарников. Рейтинг учитывает возраст пилотов, а также длинные паузы в их карьерах (возвращение в чемпионат после трёх и более пропущенных сезонов).

Предварительный топ-10 пилотов включает в себя нынешних звёзд Формулы-1: Льюиса Хэмилтона, Макса Ферстаппена, Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля; бывших чемпионов мира Айртона Сенну, Михаэля Шумахера, Фернандо Алонсо и Нико Росберга; а также Хейкки Ковалайнена и Ярно Трулли. Между тем четырёхкратный чемпион мира Ален Прост стал только 20-м.



О рейтинге других гонщиков будет дополнительно объявлено на официальном сайте в ближайшие недели по мере анализа и обработки данных.



Рейтинг скорости пилотов Ф-1 на основе облачных вычислений (гонщик — отставание):



1. Айртон Сенна — 0,000

2. Михаэль Шумахер — 0,114

3. Льюис Хэмилтон — 0,275

4. Макс Ферстаппен — 0,280

5. Фернандо Алонсо — 0,309

6. Нико Росберг — 0,374

7. Шарль Леклер — 0,376

8. Хейкки Ковалайнен — 0,378

9. Ярно Трулли — 0,409

10. Себастьян Феттель — 0,435

11. Рубенс Баррикелло — 0,445

12. Нико Хюлькенберг — 0,456

13. Валттери Боттас — 0,457

14. Карлос Сайнс — 0,457

15. Ландо Норрис — 0,459

16. Даниэль Риккардо — 0,461

17. Дженсон Баттон — 0,462

18. Роберт Кубица — 0,463

19. Джанкарло Физикелла — 0,469

20. Ален Прост — 0,514.