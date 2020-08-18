Соседи Хэмилтона требуют запретить ему строить новый дом

У гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона возник конфликт с его соседями в Западном Лондоне, сообщает The Sun. Хэмилтон хочет построить летний домик в саду своего участка, стоимость которого оценивают в 18 млн фунтов. Однако соседи Льюиса по разным причинам выступают против этих планов и направили официальные письма с требованиями не давать разрешение на строительство.



Один из соседей опасается, что летний домик будет предназначен для вечеринок — чтобы не допустить беспорядка в основном доме. Предположение насчёт вечеринок сосед делает, исходя из «образа жизни» Хэмилтона.



Второй сосед отмечает, что после покупки участка с домом в 2017 году Хэмилтон там фактически не бывал. Сосед подозревает, что новое строительство нужно лишь для того, чтобы поднять стоимость участка, то есть несёт инвестиционный характер.



Наконец, третий сосед боится, что ради нового дома придётся вырубить деревья.



Стоит отметить, что ранее у Хэмилтона существовал другой план по строительству летнего домика, но ему не удалось получить разрешение, так как новый дом ухудшил бы естественное освещение на соседних участках, где живут художники: им солнечный свет нужен для работы.