Квят прокомментировал свои проблемы в квалификациях

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился мыслями о частых проблемах в квалификациях. По его словам, он по-прежнему недоволен работой болида на одном круге. При этом россиянин выразил уверенность, что сумеет преодолеть трудности.

«Квалификация в Испании получилась немного лучше, чем на Гран-при 70-летия. Но я по-прежнему недоволен работой болида на одном круге. Нам нужно продолжать анализировать и искать проблему. Думаю, в конечном счёте отыграюсь», — сказал россиянин в небольшом интервью, размещённом на канале «Альфа Таури» в YouTube.

Напомним, на Гран-при Испании Квят принял старт с двенадцатой позиции. К финишу пришёл на двенадцатом месте и выразил недовольство стратегией, выбранной командой.