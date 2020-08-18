Квят прокомментировал свои проблемы в квалификациях
Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился мыслями о частых проблемах в квалификациях. По его словам, он по-прежнему недоволен работой болида на одном круге. При этом россиянин выразил уверенность, что сумеет преодолеть трудности.
«Квалификация в Испании получилась немного лучше, чем на Гран-при 70-летия. Но я по-прежнему недоволен работой болида на одном круге. Нам нужно продолжать анализировать и искать проблему. Думаю, в конечном счёте отыграюсь», — сказал россиянин в небольшом интервью, размещённом на канале «Альфа Таури» в YouTube.
Напомним, на Гран-при Испании Квят принял старт с двенадцатой позиции. К финишу пришёл на двенадцатом месте и выразил недовольство стратегией, выбранной командой.
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