Журналист недоволен, что Хэмилтон критикует не встающих на колено гонщиков

Известный датский обозреватель Петер Нюгард считает, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон неверно понимает концепцию солидарности в борьбе с расизмом, отметив, что британец слишком активной позицией в большей степени разделяет гонщиков.

«Те пилоты, которые не встают на колено, в той же степени выступают против расизма, как те, кто преклоняет колено. Они сказали, что по различным причинам выражают свою точку зрения другими методами. Из-за всех этих разговоров кажется, что акции против расизма выглядят хаотично, будто пилотам не хватает солидарности.

Конечно, истории о том, как Хэмилтон подвергался дискриминации душераздирающие и его можно похвалить за то, что он использует свой статус. Но можно обсудить, правильно ли он это делает. Никто ведь не задаёт вопрос, почему он одевает футболку Black Lives Matter. По крайней мере теперь он уже знает, что сама связь с этим движением заставляет того же Кевина Магнуссена не вставать на колено. Во многих отношениях кажется, что Льюис загнал пилотов в угол и они что-то делают лишь потому, что он поднял этот вопрос. Хэмилтон — потрясающий пилот, но он не совсем понимает концепцию солидарности", — приводит слова Нюгарда GrandPX.news.