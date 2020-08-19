«У Гасли почему-то лучше получается». Фанаты попросили Квята прибавить в квалификацих

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят выложил пост на своей странице в «Инстаграме», где подвёл итоги Гран-при Испании.
«Могло быть лучше, могло быть и хуже! Было пару интересных сражений вчера в гонке», — написал россиянин.
Пост собрал почти 30 тыс. лайков и множество комментариев. Причём многие из них сводились к просьбам и призывам к Даниилу прибавить в квалификационных сессиях.
«Подтягивай уже квалификацию», — написал один из пользователей социальной сети.
«Даня! Чуть сильнее квалификации… пожалуйста! Очень поддерживаем тебя! Хочется чтобы в следующем году ты остался в больших гонках», — поддержал ту же мысль ещё один подписчик Квята.
«Нормально, только вот у Гасли почему-то лучше получается, особенно в квалификации. Может у него настройки повышенные», — предположил ещё один из болельщиков Даниила.
Напомним, россиянин в нынешнем сезоне проиграл все шесть квалификационных дуэлей своему напарнику. В общем зачёте он отстаёт от француза на 12 очков.
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