Все 10 команд Формулы-1 подписали новый Договор согласия

Пресс-служба Формула-1 объявила, что все 10 команд чемпионата подписали новый Договор согласия, он будет регламентировать проведение «Королевских гонок» вплоть до 2025 года.

Накануне стало известно, что подписи под документом поставили представители «Феррари», «Уильямса» и «Макларена», утром 19 августа это сделали и остальные команды.

«Договор согласия обеспечит долгосрочное устойчивое будущее Формулы-1. В сочетании с новыми правилами, которые утверждены в конце 2019 года и вступят в силу в сезоне-2022, подписание этого документа позволит сократить различия между командами, как в финансовом плане, так и на трассе. Меньшие разрывы в пелотоне и более плотная борьба – это то, что хотят видеть наши болельщики. Делая спорт привлекательным для фанатов, мы приносим пользу каждой команде», — говорится в официальном заявлении Liberty Media.