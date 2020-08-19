«Изображения с моей камеры пугают больше всего». Росси выложил видео жуткой аварии

Легендарный мотогонщик Валентино Росси опубликовал видеозапись пугающей аварии, произошедшей на Гран-при Австрии MotoGP. После столкновения Жоанна Зарко и Франко Морбиделли их мотоциклы чудом не врезались в проходивших поворот Росси и Маверика Виньялеса.
«Изображения с моей камеры пугают меня больше всего, потому что по ним можно понять скорость, с которой байк Франко пересёк трассу прямо передо мной. Он пролетел так быстро, что я даже не видел его. Когда я вернулся в боксы, то и так был шокирован, так как видел, как мотоцикл Зарко перелетел голову Маверика.
Чудо, что никто не получил травм, но я надеюсь, что этот инцидент заставит всех задуматься — особенно нас, гонщиков. Зарко не специально спровоцировал аварию, но всё равно имела место серьёзная ошибка в суждениях, которую гонщик MotoGP не может себе позволить, особенно на торможении со скорости 310 км/ч.
Понимаю, что в гонках каждый делает максимум, чтобы остаться впереди, но мы не должны забывать, что наш спорт опасен, а безопасность нас и наших конкурентов намного важнее, чем отыгрыш позиции», — написал Росси в своём «инстаграме».
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