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Хельмут Марко: Квят не показывает результатов, которые мы ожидаем

Хельмут Марко: Квят не показывает результатов, которые мы ожидаем
Авто / Формула-1 0

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что руководство австрийского коллектива не слишком довольно результатами выступлений пилота «Альфа Таури» Даниила Квята. При этом он подчеркнул, что команда не планирует менять россиянина.

«Даниил не показывает результатов, которые мы ожидаем. Но пока мы не добрались даже до середины чемпионата. Из молодёжной программы «Ред Булл» в ближайшее время получить суперлицензию могут Цунода в Формуле-2 и Лоусон в Формуле-3. Но мы не думаем о замене Квята.

Угрожает ли что-то месту Александера Албона? Результат в Барселоне, включая выбор стратегии, на совести его гоночного инженера. Алекс выглядел глупо не по своей вине. Это была его худшая гонка, но пока он продолжает прогрессировать, о замене не может быть речи», — приводит слова Марко Speedweek.

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