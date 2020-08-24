Лучшие моменты гонки – в видеообзоре этапа NASCAR в Довере

Пилот Stewart-Haas Racing Кевин Харвик стал победителем гонки NASCAR Drydene 311 на трассе в Довере. Вторым финишировал Мартин Труэкс-младший, третьим – Джимми Джонсон.



«Вы хороши настолько, насколько сильны окружающие вас люди. Иногда у нас нет самой быстрой машины, но в команде собраны ребята, которые не готовы мириться с поражениями. Я действительно горжусь этим», — заявил после этапа Кевин.



Эллиотт записал на свой счёт наибольшее количество кругов лидерства – 223 из 311. Он же выиграл и оба промежуточных финиша, получив дополнительные баллы в зачёт плей-офф.

Права на видео принадлежат National Association for Stock Car Auto Racing.

Видео доступно на странице NASCAR в YouTube.

Личный зачёт после 25 гонок сезона возглавляет Харвик, набравший 1041 очков. Второе место занимает Дэнни Хэмлин (907), третье — Брэд Кезеловски (881), четвёртое – Труэкс-младший (845), пятое – Джоуи Логано (836).