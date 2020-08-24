Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Лучшие моменты гонки – в видеообзоре этапа NASCAR в Довере

Лучшие моменты гонки – в видеообзоре этапа NASCAR в Довере
Авто / Формула-Е/Америка/Прочее 0

Пилот Stewart-Haas Racing Кевин Харвик стал победителем гонки NASCAR Drydene 311 на трассе в Довере. Вторым финишировал Мартин Труэкс-младший, третьим – Джимми Джонсон.

«Вы хороши настолько, насколько сильны окружающие вас люди. Иногда у нас нет самой быстрой машины, но в команде собраны ребята, которые не готовы мириться с поражениями. Я действительно горжусь этим», — заявил после этапа Кевин.

Эллиотт записал на свой счёт наибольшее количество кругов лидерства – 223 из 311. Он же выиграл и оба промежуточных финиша, получив дополнительные баллы в зачёт плей-офф.

Права на видео принадлежат National Association for Stock Car Auto Racing.
Видео доступно на странице NASCAR в YouTube.

Личный зачёт после 25 гонок сезона возглавляет Харвик, набравший 1041 очков. Второе место занимает Дэнни Хэмлин (907), третье — Брэд Кезеловски (881), четвёртое – Труэкс-младший (845), пятое – Джоуи Логано (836).

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020