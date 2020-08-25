Квят рассказал, что ему нужно, чтобы нацеливаться на более высокие результаты

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Бельгии, отметив, что ему нужно постараться провести чистую квалификацию и гонку, чтобы рассчитывать на высокий результат.



«Уик-энд в Барселоне был не лучшим, с моей точки зрения, поэтому я с нетерпением жду возвращения в кокпит. Думаю, мы сможем хорошо выступить в предстоящих гонках. Спа – очень классная трасса. Мне нравится её конфигурация, с одними из самых захватывающих поворотов. Естественно, все говорят про «О Руж», но вся трасса фантастическая. Она идеально подходит для настоящих гонок, которые так любят зрители.

Ключ к хорошему выступлению здесь — это найти нужные настройки в пятницу. Надеюсь, мы сможем правильно оценить состояние трэка и машина будет работать хорошо. Я был относительно доволен производительностью болида в этом году, но нам нужно стремиться к более чистым выходным. Затем мы можем нацеливаться на более высокие результаты», — приводит слова Квята пресс-служба «Альфа Таури».