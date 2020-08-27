Хюлькенберг близок к возвращению в Формулу-1 в составе «Хааса»

Немецкий гонщик Нико Хюлькенберг может вновь стать полноценным боевым пилотом Формулы-1 в 2021 году, заключив контракт с американской командой «Хаас». По данным итальянской редакции Motorsport, владелец команды Джин Хаас настроен на изменения в составе гонщиков и Хюлькенберг близок к тому, чтобы заменить Ромена Грожана.
Что касается напарника Хюлькенберга в сезоне-2021, то Кевин Магнуссен может сохранить место в «Хаасе», хотя в прошлом у них с немцем были не самые хорошие отношения. Однако будущее датчанина в том числе будет зависеть от того, окажется ли на трансферном рынке мексиканец Серхио Перес. Если «Рейсинг Пойнт» разорвёт с ним контракт ради приглашения четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, то в услугах Переса и его спонсоров окажутся заинтересованы как в «Хаасе», так и в «Альфа Ромео».
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