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Хэмилтон не будет бойкотировать Гран-при Бельгии

Хэмилтон не будет бойкотировать Гран-при Бельгии
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не собирается бойкотировать Гран-при Бельгии на фоне бойкота спортивных соревнований в США из-за насилия полиции по отношению к чернокожим.

«Во-первых, я считаю невероятным то, что делают в США в некоторых видах спорта. Очень много людей поддерживают игроков и настаивают на переменах. Жаль, что только так можно получить какую-то реакцию. Но это Америка, и я не уверен, что это буде иметь какой-то эффект, если я сделаю это здесь. Мы в Бельгии, а не в США. Я и с кем не обсуждал этот момент, но я горжусь теми людьми, кто реагирует. Я един с ними, пытаясь сделать то, что могу, здесь. Я не знаю, как можно не участвовать в гонке, потому что она в любом случае пройдёт — это факт», — приводит слова Льюиса Хэмилтона RaceFans.

Напомним, ранее о бойкоте объявили команды НБА, плей-офф сезона был отложен.

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