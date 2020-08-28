Хэмилтон: возможно, стоит угостить Тото Вольфа текилой перед подписанием контракта

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что припас текилу, чтобы отметить успешное подписание нового контракта с командой. Переговоры гонщика и немецкого гоночного коллектива ещё продолжаются, однако шестикратный чемпион убеждён, что спешка в этом вопросе не нужна.



«Мне очень повезло. Каждый раз, когда я вёл переговоры о контракте, то многому учился в процессе.

Я не из тех, кто просто продолжает делать одно и то же. Поэтому, конечно, всегда вглядываюсь в каждую деталь, убеждаясь, что проявляю должную осмотрительность. Мне важно удостовериться, что мы продолжим развиваться как команда и у нас всё ещё остаются общие ценности и амбиции.



Процесс переговоров – это то, что помогает обеим сторонам. За этот промежуток вы проходите через анализ многих деталей. Он даёт понимание, где вы можете лучше работать со спонсорами, как прибавить на трассе или работать с инженерами, нужно ли больше времени проводить за симулятором. Много разных вещей. Затем, как только вы уберёте с пути все эти мелкие детали, дело доходит до серьёзных вопросов.

Это не первое совместное «родео» с Тото. Думаю, это приятный опыт. Но мы оба будем очень счастливы, когда всё закончится, и тогда сможем вместе выпить. В чём я точно уверен, так это в том, что у меня припасено немного текилы. И я собираюсь налить ему шот после всего. Хотя, возможно, мне стоит угостить его текилой до подписания контракта, чтобы помочь расслабиться!» — цитирует Хэмилтона Planet F1.