Ферстаппен: оба «Мерседеса» должны опережать меня в чемпионате

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что, по его мнению, в настоящий момент он должен был уступать в чемпионате по очкам не только Льюису Хэмилтону, но и Валттери Боттасу.
«Думаю, учитывая чистый гоночный темп, оба «Мерседеса» должны опережать меня в чемпионате. Да, у Валттери был один сход, как и у меня. Ему не повезло с проколом, мне – с надёжностью в первой гонке.
Но, полагаю, в тех гонках, где нам удалось финишировать вторыми, мы просто переиграли их и максимально использовали возможности. Я рад этому, но у «Мерседеса» даже в этих Гран-при общий темп был выше.
Я и команда здесь не для того, чтобы быть вторыми или третьими. Мы хотим бороться за чемпионство. Но нам следует объективно воспринимать ситуацию, в которой мы находимся. Сейчас мы не можем бороться за титул.
Да, на бумаге, это возможно. Но если ещё раз взглянуть на чистый темп, мы слишком медленны и можем рассчитывать либо на сходы «Мерседеса», либо на удачу, чтобы выиграть гонку. Нам предстоит много работы. Мы не сдаёмся. Таков менталитет команды — мы всегда будем бороться и использовать любую возможность, которая у нас есть.
В следующем году также будет сложно из-за заморозки болидов. Но в сезоне-2022 у всех появится новая возможность», — цитирует Ферстаппена RaceFans.
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