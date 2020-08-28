Боттас — лучший в первой практике Гран-при Бельгии, Ферстаппен – 3-й, Квят — 11-й

На автодроме «Спа-Франкоршам» завершилась первая свободная практика Гран-при Бельгии. Лучшее время по итогам заездов показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Его напарник Льюис Хэмилтон стал вторым, тройку замкнул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.



Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал 11-е время, у его напарника Пьера Гасли — 12-й результат. При этом оба использовали более жёсткий тип шин, чем соперники впереди.

Оба пилота «Хааса» завершили сессию досрочно из-за проблем с силовой установкой. Команда уже сообщила в «Твиттере», что у Ромена Грожана и Кевина Магнуссена их могут заменить. Не показал никакого времени и Антонио Джовинацци.



Формула-1. Гран-при Бельгии. Первая свободная практика



1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.44,493

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,069

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,081

4. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,136

5. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,375

6. Александер Албон («Ред Булл») — +0,556

7. Эстебан Окон («Рено») — +0,606

8. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +0,729

9. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,732

10. Ландо Норрис («Макларен») — +0,781

11. Даниил Квят («Альфа Таури») — +0,954

12. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,010

13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,211

14. Шарль Леклер («Феррари») — +1,266

15. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,686

16. Николас Латифи («Уильямс») — +1,995

17. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,077

18. Кевин Магнуссен («Хаас») — без времени

19. Ромен Грожан («Хаас») — без времени

20. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — без времени.