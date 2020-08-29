В «Ред Булл» пригрозили, что у «Альфа Таури» будут идентичные с ними машины

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что команда может выставить четыре одинаковых болида в следующем сезоне, в случае, если апелляция «Рейсинг Пойнт» будет удовлетворена.
«С точки зрения „Ред Булл“ результат апелляции очень важен для нас. Мы хотим знать, что разрешено, а что нет. „Ред Булл“ владеет двумя командами на сто процентов. Нет двух других команд в подобной ситуации. Так что, если модель „Рейсинг Пойнт“ будет разрешена, то мы пойдём этим путём и выставим в следующем году на стартовую решётку четыре абсолютно идентичных болида», — приводит слова Кристиана Хорнера GPBlog.
Напомним, ранее руководство «Рено» приняло решение отозвать апелляцию на решение ФИА по «Рейсинг Пойнт». В «рено» были недовольны, что ФИА постановила оштрафовать соперников только на 15 очков и 400 тыс. евро за использование воздуховодов тормозов, конструкция которых была заимствована у «Мерседеса».
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