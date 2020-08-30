Экипаж G-Drive Racing стал вторым на этапе ELMS на «Поль Рикаре»

Третий этап Европейской серии Ле-Ман должен был пройти в Барселоне, но вспышка распространения коронавируса в Каталонии вынудила организаторов в срочном порядке менять место дислокации последней летней гонки ELMS. В качестве замены испанского автодрома была выбрана знаменитая гоночная трасса в Ле-Кастелле, носящая имя Поля Рикара. Именно здесь чуть больше месяца назад прошёл первый этап текущего сезона, результаты на котором для G-Drive Racing были неоднозначными: экипаж тогда занял второе место.
На третьем этапе G-Drive Racing вновь ставила задачу победить и подняться в общем зачёте выше занимаемого 4-го места. При этом в экипаже №26 произошли перестановки. На этап в Ле-Кастелле вместе с Романом Русиновым и Микаэлем Йенсеном был заявлен экс-пилот Ф-1, двукратный чемпион Формулы-Е Жан-Эрик Вернь. Француз заменил в экипаже Ника де Вриса.
Сумбурная квалификация, в ходе которой погодные условия внесли серьёзные изменения в распределение мест на старте, не внесла изменений в планы команды. G-Drive Racing вновь возглавили гонку, но начало четвертого часа, как и на предыдущем заезде, внесло свои коррективы. Прототип Aurus 01 развернуло, и экипаж G-Drive Racing с первого места переместился на четвёртое. Финишную черту Жан-Эрик Вернь пересёк вторым, уступив первое место экипажу United Autosports (за рулём в момент финиша находился Филипе Альбукерке).
В гонке приняли участие ещё два российских гонщика. Экипаж Матевоса Исаакяна занял шестое место, Констатина Терещенко — девятое.
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