Шварцман выиграл вторую гонку Формулы-2 в Спа и вышел в лидеры общего зачёта

Российский гонщик Формулы-2 Роберт Шварцман одержал уверенную победу в спринтерской гонке бельгийского этапа молодёжной серии на трассе «Спа-Франкоршам». После старта Шварцман вышел на третье место, а затем воспользовался столкновением боровшихся за лидерство Роя Ниссани и Дэниела Тиктума. Израильтян вытеснил британца на обочину, после чего Дэниел при возвращении на трассу ударил болид соперника, который отлетел в отбойник. После ухода с трассы Шварцман быстро оторвался от Тиктума, прежде чем тот пропустил целый ряд соперников.
Никита Мазепин финишировал на четвёртом месте, а Артём Маркелов впервые в сезоне попал в очки. Россиянин стал восьмым благодаря пятисекундному штрафу Юки Цуноды, полученному за столкновение с экс-лидером общего зачёта Каллумом Айлоттом.
Формула-2. Бельгия. Вторая гонка
1. Роберт Шварцман — 18 кругов
2. Мик Шумахер — +9,0
3. Чжоу Гуаньюй — +11,1
4. Никита Мазепин — +20,9
5. Лука Гьотто — +21,9
6. Луи Делетраз — +25,1
7. Кристиан Лундгор — +26,7
8. Артём Маркелов — +30,4
9. Юки Цунода — +30,5
10. Дэниел Тиктум — +32,1
11. Юри Випс — +32,3...
21. Каллум Айлотт — сошёл
Формула-2. Общий зачёт
1. Роберт Шварцман — 132 очка
2. Каллум Айлотт — 122
3. Юки Цунода — 111
4. Мик Шумахер — 106
5. Никита Мазепин — 101
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