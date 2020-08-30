Шварцман выиграл вторую гонку Формулы-2 в Спа и вышел в лидеры общего зачёта

Российский гонщик Формулы-2 Роберт Шварцман одержал уверенную победу в спринтерской гонке бельгийского этапа молодёжной серии на трассе «Спа-Франкоршам». После старта Шварцман вышел на третье место, а затем воспользовался столкновением боровшихся за лидерство Роя Ниссани и Дэниела Тиктума. Израильтян вытеснил британца на обочину, после чего Дэниел при возвращении на трассу ударил болид соперника, который отлетел в отбойник. После ухода с трассы Шварцман быстро оторвался от Тиктума, прежде чем тот пропустил целый ряд соперников.



Никита Мазепин финишировал на четвёртом месте, а Артём Маркелов впервые в сезоне попал в очки. Россиянин стал восьмым благодаря пятисекундному штрафу Юки Цуноды, полученному за столкновение с экс-лидером общего зачёта Каллумом Айлоттом.



Формула-2. Бельгия. Вторая гонка



1. Роберт Шварцман — 18 кругов

2. Мик Шумахер — +9,0

3. Чжоу Гуаньюй — +11,1

4. Никита Мазепин — +20,9

5. Лука Гьотто — +21,9

6. Луи Делетраз — +25,1

7. Кристиан Лундгор — +26,7

8. Артём Маркелов — +30,4

9. Юки Цунода — +30,5

10. Дэниел Тиктум — +32,1

11. Юри Випс — +32,3...

21. Каллум Айлотт — сошёл

Формула-2. Общий зачёт



1. Роберт Шварцман — 132 очка

2. Каллум Айлотт — 122

3. Юки Цунода — 111

4. Мик Шумахер — 106

5. Никита Мазепин — 101