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Шварцман выиграл вторую гонку Формулы-2 в Спа и вышел в лидеры общего зачёта

Шварцман выиграл вторую гонку Формулы-2 в Спа и вышел в лидеры общего зачёта
Авто / Младшие серии 0

Российский гонщик Формулы-2 Роберт Шварцман одержал уверенную победу в спринтерской гонке бельгийского этапа молодёжной серии на трассе «Спа-Франкоршам». После старта Шварцман вышел на третье место, а затем воспользовался столкновением боровшихся за лидерство Роя Ниссани и Дэниела Тиктума. Израильтян вытеснил британца на обочину, после чего Дэниел при возвращении на трассу ударил болид соперника, который отлетел в отбойник. После ухода с трассы Шварцман быстро оторвался от Тиктума, прежде чем тот пропустил целый ряд соперников.

Никита Мазепин финишировал на четвёртом месте, а Артём Маркелов впервые в сезоне попал в очки. Россиянин стал восьмым благодаря пятисекундному штрафу Юки Цуноды, полученному за столкновение с экс-лидером общего зачёта Каллумом Айлоттом.

Формула-2. Бельгия. Вторая гонка

1. Роберт Шварцман — 18 кругов
2. Мик Шумахер — +9,0
3. Чжоу Гуаньюй — +11,1
4. Никита Мазепин — +20,9
5. Лука Гьотто — +21,9
6. Луи Делетраз — +25,1
7. Кристиан Лундгор — +26,7
8. Артём Маркелов — +30,4
9. Юки Цунода — +30,5
10. Дэниел Тиктум — +32,1
11. Юри Випс — +32,3...
21. Каллум Айлотт — сошёл

Формула-2. Общий зачёт

1. Роберт Шварцман — 132 очка
2. Каллум Айлотт — 122
3. Юки Цунода — 111
4. Мик Шумахер — 106
5. Никита Мазепин — 101

Формула-2 2020. Этап 7, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка 2 (18 кругов)
30 августа 2020, воскресенье. 12:10 МСК
Окончено
1
Роберт Шварцман
Prema Racing
42:44.391
2
Мик Шумахер
Prema Racing
+9.025
3
Чжоу Гуаньюй
UNI-Virtuosi Racing
+11.193
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