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Хэмилтон увеличил отрыв от Ферстаппена в личном зачёте, Гасли опередил Феттеля

Хэмилтон увеличил отрыв от Ферстаппена в личном зачёте, Гасли опередил Феттеля
Авто / Формула-1 0

На автодроме в Спа завершилась гонка седьмого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Бельгии. Её победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, лидировавший со старта до финиша. Вторым финишировал его напарник Валттери Боттас, третьим к финишу пришёл гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал 11-м. Пьер Гасли — 8-м.

Благодаря этой победе Льюис Хэмилтон увеличил отрыв от ближайшего преследователя, Ферстаппена, до 45 очков.

В Кубке конструкторов лидирует «Мерседес», увеличивший отрыв от преследователей.

Формула-1. Общий зачёт

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 157 очков
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 110 очков
3. Валттери Боттас («Мерседес») — 107 очков
4. Александер Албон («Ред Булл») — 48 очков
5. Шарль Леклер («Феррари») — 45 очков
6. Ландо Норрис («Макларен») — 45 очков
7. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 42 очка
8. Даниэль Риккардо («Рено») — 33 очка
9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 33 очка
10. Эстебан Окон («Рено») — 26 очков
11. Карлос Сайнс («Макларен») — 23 очка
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 18 очков
13. Себастьян Феттель («Феррари») — 16 очков
14. Нико Хюлькенберг (Рейсинг Пойнт) — 6 очков
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 2 очка
16. Даниил Квят («Альфа Таури») — 2 очка
17. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1 очко
18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 0 очков
19. Николас Латифи («Уильямс») — 0 очков
20. Джордж Расселл («Уильямс») — 0 очков
21. Ромен Грожан («Хаас») — 0 очков.

Кубок конструкторов

1. «Мерседес» — 264 очка
2. «Ред Булл» — 158 очков
3. «Макларен» — 68 очков
4. «Рейсинг Пойнт» — 66 очков
5. «Феррари» — 61 очко
6. «Рено» — 59 очков
7. «Альфа Таури» — 20 очков
8. «Альфа Ромео» — 2 очка
9. «Хаас» — 1 очко
10. «Уильямс» — 0 очков.

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