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Квят: я оказался на худшем из вариантов стратегии

Квят: я оказался на худшем из вариантов стратегии
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят подвёл итоги Гран-при Бельгии, который он завершил на 11-й позиции.

«Думаю, сегодня мы выбрали неправильную стратегию, так что нам нужно будет проанализировать эту гонку. Мы не могли знать этого до старта, поэтому разделили стратегии, но я оказался на худшем из вариантов. Было бы лучше стартовать на жёстких шинах, я чувствовал, что я каждый раз оказывался не в том месте и не в то время, потому что на такой трассе, как Спа, очень сложно удерживать болид на старых шинах», — приводит слова Даниила Квята официальный сайт команды.

Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, лидировавший со старта до финиша. Вторым финишировал его напарник Валттери Боттас, третьим к финишу пришёл гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

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