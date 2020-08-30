Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Сироткин поздравил «Рено» с успехом на Гран-при Бельгии

Сироткин поздравил «Рено» с успехом на Гран-при Бельгии
Авто / Формула-1 0

Резервный гонщик «Рено» Сергей Сироткин обратился к французской команде Формулы-1 с поздравлениями по итогам удачного Гран-при Бельгии на автодроме «Спа-Франкоршам». В воскресной гонке австралийский пилот Даниэль Риккардо финишировал четвёртым, показав в конце быстрейший круг, а его напарник француз Эстебан Окон закончил гонку пятым. Таким образом, команда за один этап набрала сразу 23 очка. В общем зачёте «Рено» теперь лишь на два балла отстаёт от занимающей пятое место «Феррари».

«Хочу поздравить всю команду „Рено“, а также Даниэля Риккардо и Эстебана Окона с отличным результатом! Я знаю, как все усердно работают, и искренне рад этому успеху. Отличная работа!» — написал Сироткин в своём «твиттере».

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020