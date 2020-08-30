Сироткин поздравил «Рено» с успехом на Гран-при Бельгии

Резервный гонщик «Рено» Сергей Сироткин обратился к французской команде Формулы-1 с поздравлениями по итогам удачного Гран-при Бельгии на автодроме «Спа-Франкоршам». В воскресной гонке австралийский пилот Даниэль Риккардо финишировал четвёртым, показав в конце быстрейший круг, а его напарник француз Эстебан Окон закончил гонку пятым. Таким образом, команда за один этап набрала сразу 23 очка. В общем зачёте «Рено» теперь лишь на два балла отстаёт от занимающей пятое место «Феррари».



«Хочу поздравить всю команду „Рено“, а также Даниэля Риккардо и Эстебана Окона с отличным результатом! Я знаю, как все усердно работают, и искренне рад этому успеху. Отличная работа!» — написал Сироткин в своём «твиттере».