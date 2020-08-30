Абитебуль не хотел, чтобы Риккардо боролся за быстрейший круг

Глава «Рено» Сириль Абитебуль признался австралийскому пилоту команды Даниэлю Риккардо, что не хотел, чтобы его инженеры рассказали гонщику о возможности побороться за быстрейший круг перед финишем Гран-при Бельгии. Абитебуль не хотел, чтобы Риккардо рисковал четвёртой позицией, однако инженеры всё-таки сообщили пилоту, что его лучший круг уступает быстрейшему времени дня лишь полсекунды. В итоге на последнем круге гонки Даниэль сумел прибавить, показать быстрейший круг и заработать для себя и команды дополнительный бонусный балл.
«Даниэль, просто чтобы ты знал: я не хотел. Они хотели, а я был против, но я очень рад, что они сделали это и ты сделал это. Спасибо», — сказал Абитебуль по радио сразу после финиша гонки.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.
- 30 августа 2020
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