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Абитебуль не хотел, чтобы Риккардо боролся за быстрейший круг

Абитебуль не хотел, чтобы Риккардо боролся за быстрейший круг
Авто / Формула-1 0

Глава «Рено» Сириль Абитебуль признался австралийскому пилоту команды Даниэлю Риккардо, что не хотел, чтобы его инженеры рассказали гонщику о возможности побороться за быстрейший круг перед финишем Гран-при Бельгии. Абитебуль не хотел, чтобы Риккардо рисковал четвёртой позицией, однако инженеры всё-таки сообщили пилоту, что его лучший круг уступает быстрейшему времени дня лишь полсекунды. В итоге на последнем круге гонки Даниэль сумел прибавить, показать быстрейший круг и заработать для себя и команды дополнительный бонусный балл.

«Даниэль, просто чтобы ты знал: я не хотел. Они хотели, а я был против, но я очень рад, что они сделали это и ты сделал это. Спасибо», — сказал Абитебуль по радио сразу после финиша гонки.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.

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