Штайнер рассказал, что «Хаас» может подписать кого-то из молодых пилотов «Феррари»

Руководитель «Хааса» прокомментировал предположение о том, что американская команда может в следующем сезоне предоставить одно из мест в кокпите кому-то из пилотов молодёжной программы «Феррари» в обмен на бесплатную поставку силовых установок.



«Я бы сказал, что да, такое возможно. Как вы говорите, у «Феррари» много интересных талантов в Формуле-2. Но я ничего не знаю о бесплатных двигателях. Возможно, мне следует послать вас на переговоры.

Если мы хотим принести что-то новое, то сейчас обстановка с молодыми кадрами очень благоприятная, и не только у «Феррари». Есть несколько перспективных юниоров. Но они связаны с другими поставщиками силовых установок, поэтому наш интерес к ним не так высок. Если нам нужен новичок, то лучший вариант — взять его из академии «Феррари», — приводит слова Штайнера GrandPX.