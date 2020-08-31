Хэмилтон побил ещё один рекорд Шумахера
Шестикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон превзошёл рекорд семикратного чемпиона серии Михаэля Шумахера по дистанции лидирования. После победы Хэмилтона на Гран-при Бельгии, на котором он лидировал от старта до финиша, на счету британского гонщика 24 287 километров лидирования. Михаэль Шумахер за свою карьеру в качестве лидера проехал 24 144 километра.
Третье место в этом списке занимает четырёхкратный чемпион мира, действующий пилот Формулы-1 Себастьян Феттель — он лидировал 18 121 километр. В пятёрку сильнейших входят также Айртон Сенна и Ален Прост.
После победы на Гран-при Бельгии Льюис Хэмилтон увеличил отрыв в личном зачёте от ближайшего преследователя, Макса Ферстаппена, до 47 очков.
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